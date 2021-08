Trempette fatale en mer Baltique - Un nageur tué par une bactérie mangeuse de chair

Selon le Ministère de la santé de Kiel, il s’agit de la première infection de type Vibrio vulnificus enregistrée cette année en Allemagne. L’année dernière, des experts de l’institut allemand en évaluation de risques BfR avaient déjà mis en garde contre une possible augmentation du nombre d’infections liées à des bactéries mangeuses de chair. Avec le changement climatique, et donc l’augmentation de la température de l’eau, ces bactéries sont plus nombreuses aujourd’hui qu’autrefois. Les bactéries de type Vibrio vulnificus peuvent provoquer des diarrhées, des irritations de la peau et, comme le démontre le cas présent, causer la mort (lire encadré).