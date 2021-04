Valais : Un naturopathe condamné pour pratique illégale

Le praticien chablaisien a écopé de 90 jours-amendes avec sursis et devra s’acquitter de près de 23000 francs pour avoir réalisé sans autorisation des injections de médicaments.

Le Tribunal de Martigny vient de condamner un naturopathe pour infractions à la loi valaisanne sur la santé et à la loi suisse sur les produits pharmaceutiques, rapporte «Le Nouvelliste». Le Chablaisien, qui n’avait pas de diplôme fédéral, a réalisé des injections médicamenteuses sans autorisation à plus de 400 patients pendant dix ans jusqu’en 2019. Il écope de 90 jours-amendes avec sursis et devra s’acquitter d’une amende de 15 000 francs et 8700 de frais de justice.