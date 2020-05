Etats-Unis

Un navire américain disparu retrouvé au large d'Hawaï

L'USS Nevada a survécu à deux guerres mondiales et même à une explosion atomique. Mais son épave avait coulé et était introuvable depuis 1948.

Lundi dernier, une équipe de chercheurs de Search , une entreprise d’archéologie sous-marine et terrestre privée, et de Ocean Infinity, une société de robotique aquatique, a annoncé avoir retrouvé le cuirassé USS Nevada à près de 70 milles marins (environ 140 km) au sud-ouest de Pearl Harbor (Hawaï) à 4,6 km de profondeur.

Mis en service en 1916, l'USS Nevada était stationné à Hawaï lors de l’attaque surprise du Japon contre la base navale américaine de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Le navire militaire sera coulé touché par 5 bombes, raconte Géo. Ayant sombré dans des eaux peu profondes, emportant avec lui une soixantaine de membres de son équipage, il sera finalement remis à flots par la marine américaine. Il sera notamment déployé lors des débarquements en Normandie et en Provence en 1944, et plus tard dans le Pacifique à Iwo Jima et Okinawa (1945). L’USS Nevada sera ensuite utilisé comme navire cible pour les militaires américains. Il résistera à plusieurs essais nucléaires au large des îles Marshall, avant de finalement couler le 31 juillet 1948, victime d’un bombardement de torpilles aériennes larguées lors d’un exercice de tir, relève Science Post.