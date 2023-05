Océan Indien: Un navire de pêche chinois chavire: 39 personnes portées disparues

La Chine possède la plus grande flotte de pêche en eau profonde du monde et elle possédait en 2022 un nombre de navires estimé à 564’000, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Mais en raison de l’épuisement des ressources, les pêcheurs chinois sont contraints de naviguer de plus en plus loin et ils ont été mêlés à un nombre croissant de litiges et d’accidents maritimes.