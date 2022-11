Italie : Un navire humanitaire allemand accoste en Calabre

Secourant les migrants en Méditerranée, le bateau Rise Above a accosté dans la nuit de lundi à mardi à Reggio Calabria après le feu vert des autorités italiennes, a annoncé l’ONG allemande Lifeline qui l’affrète.

Le navire humanitaire Rise Above transporte 89 migrants.

«L’odyssée des 89 rescapés et neuf membres d’équipage semble terminée. Le Rise Above est entré dans le port de Reggio Calabria. Espérons que tout se passe bien et que toutes les personnes à bord puissent débarquer», a écrit sur son compte Twitter l’ONG allemande Lifeline qui affrète le navire humanitaire secourant les migrants en Méditerranée.