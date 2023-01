Afrique du Sud : Un navire russe inquiète des militants pour le climat

«Ne touchez pas à l’Antarctique»

L’Akademik Alexandre Karpinski, arrivé samedi, est en route vers le pôle Sud dans le cadre d’une mission scientifique lancée fin 2022, selon des médias russes. Le navire appartient à la Polar Marine Geosurvey Expedition, une filiale de la société d’exploration minière publique russe RosGeo. «Nous pensons que l’exploitation sera la prochaine étape» après l’exploration des richesses du sous-sol, a déclaré la porte-parole de l’ONG Extinction Rebellion Jacqui Tooke. Un petit groupe de militants écologistes s’est rassemblé dimanche au port du Cap en scandant: «Non aux énergies fossiles, ne touchez pas à l’Antarctique, non à la guerre».

L’exploitation du sous-sol (minerais, gaz, pétrole) est interdite en Antarctique. RosGeo a pour sa part démenti vouloir explorer ces ressources: les activités de RosGeo «sur le continent de l’Antarctique et dans les mers voisines sont de nature exclusivement scientifique», a déclaré samedi un porte-parole au journal russe «Kommersant».

Extraction minière interdite

La 68e expédition scientifique russe en Antarctique a entrepris d’étudier le changement climatique et l’océanologie dans ces mers. Le Protocole de Madrid de 1991 interdit toute extraction minière en Antarctique avec, notamment, des mesures pour la protection de sa flore et de sa faune, la prévention de la pollution marine, le contrôle du tourisme et la gestion des déchets.