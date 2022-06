Mer Egée: Un navire transportant plus de 100 migrants secouru au large de Mykonos

Mer Égée : Un navire transportant plus de 100 migrants secouru au large de Mykonos

Les gardes-côtes grecs ont prêté main-forte, dans la nuit de samedi à dimanche, à un voilier qui prenait l’eau en mer Égée. Cent huit migrants ont été sauvés, mais huit sont portés disparus.

Plus de 100 migrants ont été secourus, tôt dimanche, au large de l’île de Mykonos, en mer Égée, tandis que quatre autres sont portés disparus, ont indiqué les gardes-côtes grecs. «Une opération de sauvetage de migrants à grande échelle a commencé dans la nuit de samedi à dimanche, à deux miles ( ndlr: environ 3,7 km) au sud de l’île de Delos. Dans un premier temps, 108 migrants ont été secourus, tandis que, selon les personnes secourues, quatre personnes sont portées disparues.»

Parmi les personnes secourues, on compte 24 femmes et 21 enfants, tandis que trois personnes ont été emmenées dans un centre de santé de Mykonos.

Vents violents

La police portuaire a répondu à un appel de détresse en envoyant trois bateaux et un remorqueur pour aider le navire, qui venait de Turquie. Le remorqueur a atteint le voilier transportant les migrants, mais n’a pas pu le mettre en sécurité, car il prenait l’eau, selon les gardes-côtes. La tâche des secours a également été rendue difficile en raison de vents violents.

Les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent. Le ministre grec des Migrations, Notis Mitarachi, a indiqué, dimanche matin, que huit migrants étaient portés disparus et 104 avaient été secourus. Il a également appelé la Turquie à œuvrer davantage «pour protéger les vies humaines et éradiquer les réseaux de passeurs».