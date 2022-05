Football: Un Néerlandais succèdera à Bob Ratcliffe

Pour la troisième fois en moins de cinq ans, le Lausanne-Sport s’apprête à changer de président. Après David Thompson (de novembre 2017 au printemps 2019) et Bob Ratcliffe, Ineos a, à nouveau, choisi un homme de son sérail pour ramener le club vaudois en Super League. Ces prochains jours – ou au plus tard lorsque la relégation lausannoise en Challenge League sera officielle, le Néerlandais Leen Heemskerk prendra les commandes du LS.

Priorité: trouver un nouvel entraîneur

Son départ est d’autant plus impératif que le Lausanne-Sport se doit de dénicher un entraîneur non seulement à même de reconduire, dans un an, le club de la Tuilière en Super League mais aussi et surtout de construire une équipe capable d’atteindre cet objectif en mai 2023. Le successeur d’Alain Casanova devra donc connaître parfaitement le football suisse.