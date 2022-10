Emma D’Arcy : «Un Negroni Sbagliato, avec du Prosecco»

L’actrice Emma D’Arcy, de «House of the Dragon», a rendu un ancien cocktail italien architendance tout autour de la planète.

Depuis quelques jours, il est impossible de se balader sur TikTok sans tomber sur une recette de Negroni Sbagliato. Pourtant, ce cocktail à base de Martini Rosso, de Campari amer et de gin, n’a rien de nouveau. Il a été inventé en 1968 par le vénitien Mirko Stocchetto et a offert une renommée internationale à son établissement, le Bar Basso à Milan.

S’il est à nouveau architendance sur le réseau social, c’est grâce à Emma D’Arcy. La star de «House of the Dragon», dans une interview publiée par HBO le 1er octobre 2022, a confié à sa collègue Olivia Cooke sur un ton vraiment intriguant, voir carrément hypnotisant, que le «Negroni Sbagliato, avec du Prosecco» était sa boisson préférée. Du petit-lait pour des millions d’internautes qui ont immédiatement utilisé la séquence pour créer des memes, la parodier ou encore la détourner. De plus, le fait que l’actrice britannique de 30 ans se trompe dans les composants du cocktail, en indiquant «avec du Prosecco», a aidé au buzz.