Allemagne : Un néonazi prend perpète pour avoir tué un élu pro migrants

En 2019, Stephan Ernst, un Allemand de 47 ans, avait abattu un membre du parti d’Angela Merkel d’une balle dans la tête. Il finira sa vie en prison.

Complice acquitté

Après deux semaines d’enquête, Stephan Ernst, proche de la mouvance néonazie, avait été interpellé. Il avait mis en cause un complice présumé, Markus Hartmann, également jugé dans ce procès. Ce dernier, accusé d'avoir entraîné Stephan Ernst au tir en forêt, «y compris avec l’arme utilisée» pour le meurtre, sans pour autant avoir été «au courant des plans réels» du tueur, s’est finalement vu infliger une peine d’un an et six mois avec sursis pour possession prohibée d’armes.