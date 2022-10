Italie : Un néonazi suisse menace des passants avec un fusil

Sous l’influence de drogues, un Suisse de 31 ans a menacé des passants sur les rives du lac Majeur. Lors de sa fuite, il a percuté quinze voitures et blessé au moins quatre personnes.

C’est une scène peu banale qui s’est déroulée samedi en Italie: un néonazi suisse de 31 ans a menacé des automobilistes sur les rives du lac Majeur avec un fusil Schmidt Rubin K31. Il s’agit d’une arme utilisée par les troupes suisses entre 1933 et 1958. Selon le rapport de police, l’individu était sous l’influence de drogues au moment des faits, rapporte « Tio.ch ».

Des images prises par une caméra de surveillance d’une station-service près de la ville italienne de Meina montrent l’individu marchant torse nu avec son fusil à la main et menaçant des passants. Ce dernier s’est ensuite lancé dans une course poursuite avec la police entre Côme et le lac Majeur.