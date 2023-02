Martigny (VS): il a volé plus de 50 cycles vers la gare

Martigny (VS) : Un Neuchâtelois a volé plus d’une cinquantaine de cycles vers la gare

Ce Neuchâtelois de 52 ans a expliqué être passionné de "petite reine" et d'avoir commis ces vols dans le seul but de les collectionner. Le ministère public vient de le condamner pour plus d’une cinquantaine de vols commis entre 2016 et 2022. À noter qu’il avait déjà été jugé pour des faits similaires en 2020 par les autorités vaudoises.