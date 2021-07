Beverly Hills : Un nid d’amour à 10 millions pour Brooklyn Beckham

Le fils de Victoria et David et sa fiancée, Nicola Peltz, se sont acheté une somptueuse villa à Beverly Hills.

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz se sont fiancés le 23 juin 2020.

Un an après leurs fiançailles, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ont acheté la maison dans laquelle ils pourront élever leurs futurs enfants. Selon E! News, le couple s’est offert une villa à Beverly Hills pour la coquette somme de 10,5 millions de dollars, soit un million de plus que ce que demandaient les vendeurs.