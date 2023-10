Un nid de chaises sur la façade d’un immeuble parisien

L’artiste japonais Tadashi Kawamata, spécialiste des créations in situ et engagé dans une démarche écoresponsable, orne d’un de ses «nids» la façade d’un immeuble chic du centre de Paris. Cette construction insolite pour la galerie Liaigre, salon d’exposition de décoration d’intérieur de luxe, souligne la relation entre l’art et l’architecture et interroge le public sur «une utilisation différente des meubles», explique M. Kawamata à l’AFP.