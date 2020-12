États-Unis : Un Noël plus revanchard que joyeux pour Donald Trump

Abandonné par de nombreux alliés et en opposition frontale avec le Congrès en sa fin de mandat, Donald Trump s’est envolé mercredi pour la Floride, où il doit passer son dernier Noël de président.

Le président américain Donald Trump, qui a tenu en haleine pendant des années les médias, son parti républicain et tout le pays, a foulé pour une des dernières fois la pelouse de la Maison-Blanche mercredi avant d’embarquer dans son hélicoptère Marine One puis de partir à bord d’Air Force One vers son club de Mar-a-Lago.

Mission désespérée

Communication sur Twitter

Défaite électorale

La réalité est que Joe Biden a bel et bien gagné l’élection. En plus des tribunaux et de la Cour suprême, les États américains en ont certifié le résultat. Et les grands électeurs se sont réunis le 14 décembre pour confirmer la victoire du démocrate.