Etats-Unis

Un Noir arrêté à tort à cause de la technologie de reconnaissance faciale

Un homme a passé 30 heures en détention à cause d’un logiciel qui l’a identifié comme étant un voleur de montre filmé par des caméras: l’homme n’avait en réalité rien à voir avec l’homme recherché.

Robert Williams a été menotté sous les yeux de sa femme et de ses filles.

Un Afro-Américain a été arrêté à tort à cause de l'usage par la police de la technologie de reconnaissance faciale, la première erreur de ce type documentée aux Etats-Unis, selon une plainte déposée mercredi à Détroit.

Début janvier, Robert Williams a passé 30 heures en détention parce qu'un logiciel avait jugé identique la photo de son permis de conduire et l'image d'un voleur de montres capturée par des caméras de surveillance, selon cette plainte.

Il avait été arrêté et menotté devant chez lui, en présence de sa femme et de ses deux filles âgées de 2 et 5 ans. «Comment expliquer à deux petites filles qu'un ordinateur s'est trompé mais que la police l'a quand même écouté?", écrit-il dans une tribune publiée par le Washington Post.