États-Unis : Un Noir demande de l’aide à des policiers, il est tasé

Une vidéo montre des officiers utilisant un Taser pour neutraliser un Afro-Américain qui, selon des témoins, avait besoin d’assistance après un accident. Une enquête interne a été ouverte.

Les forces de l’ordre confirment avoir reçu un appel concernant un accident à 9h47 lundi matin à Inglewood, rapporte BuzzFeed News . Elles ajoutent qu’un homme a couru sur la route et bloqué la voiture de patrouille qui arrivait. «Les policiers sont sortis de leur véhicule et se sont approchés de l’individu. Malgré leurs efforts pour apaiser la situation, l’homme est devenu hostile et un recours à la force est survenu», a fait savoir la police du comté de Los Angeles dans un communiqué.

Une fois l’homme au sol, un membre de sa famille s’est précipité vers les officiers en hurlant: «Hé! Il n’est pas dans son état normal! Il n’est pas dans son p*** d’état normal!» La confrontation a tourné à l’affrontement physique, et le second individu a finalement été plaqué au sol et interpellé. Selon la police, cet homme a «refusé de reculer malgré les demandes» et «s’est battu avec les officiers». Les deux individus ont été emmenés à l’hôpital. Mardi, l’homme tasé s’y trouvait encore. Son proche, lui, a été relâché et mis en examen pour coups et blessures sur un agent de la paix et obstruction.