États-Unis

Un Noir meurt lors de son interpellation

Un Noir immobilisé avec un genou sur le cou par un policier blanc est décédé peu après son transport à l’hôpital à Minneapolis. Quatre policiers ont été limogés.

La famille de George Floyd a dénoncé un usage «excessif et inhumain» de la force et accusé la police de racisme.

La scène, filmée lundi soir pendant dix minutes par une passante sur Facebook Live, montre George Floyd, âgé d’une quarantaine d’années, plaqué au sol sur le ventre par un policier qui l’immobilise avec un genou sur le cou. L’homme se plaint pendant de longues minutes de ne pas pouvoir respirer et d’avoir mal, tandis que l’agent, un Blanc, lui dit de rester calme. Un second policier tient à distance les passants qui commencent à s’emporter alors que George Floyd ne bouge plus et semble inconscient.