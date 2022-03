Etude dans les écoles suisses – Un noir tableau de l’homophobie, décomplexée et au quotidien

Vaud: un poste dédié

Le Canton de Vaud a créé le poste de déléguée aux questions d’homophobie et de transphobie et y a nommé la sociologue Caroline Dayer. Elle a été chargée de déployer un plan d’action dans les écoles, notamment à l’adresse du personnel. «En tant qu’enseignantes et enseignants, lorsque vous intervenez face à ces violences, vous donnez un message clair qui refuse de les légitimer et qui apporte de la protection pour ces élèves qui disent souvent se sentir en sécurité nulle part», lit-on sur le site du Canton, qui rappelle les conséquences que peut avoir un climat hostile pour ces élèves: «L’homophobie et la transphobie péjorent l’estime de soi et dégradent les conditions d’apprentissage des élèves, parasitent les interactions et enraient le travail d’enseignement».