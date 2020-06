États-Unis

Un Noir tué de six balles lors d’un contrôle de routine

Deux jours avant la mort par asphyxie de George Floyd, un Afro-Américain de 28 ans qui n’était pas armé a été abattu par un policier dans le New Jersey. Une enquête a été ouverte.

Le procureur général du New Jersey a rendu publique une vidéo montrant un policier blanc abattre de six balles un Noir de 28 ans qui n’était pas armé. Une enquête est en cours, selon le «Washington Post» . Les faits remontent au 23 mai dernier, soit deux jours avant le décès de George Floyd, cet Afro-Américain mort asphyxié lors de son interpellation à Minneapolis (Minnesota).

Maurice Gordon, originaire de l’État de New York, a été arrêté par le sergent Randall Wetzel pour un excès de vitesse. La voiture du jeune homme étant devenue inutilisable, le policier a demandé à l’automobiliste de patienter dans sa voiture de patrouille afin d’être à l’abri du trafic. Pendant une demi-heure, rien de particulier ne s’est produit: Wetzel a pris les documents d’identité de Gordon et appelé une dépanneuse.

Famille outrée

Le policier a proposé au jeune homme de l’emmener chez un concessionnaire et lui a demandé s’il voulait un masque de protection. «Je peux vous déposer où vous voulez», a-t-il dit au conducteur. Après 20 minutes d’attente, Gordon a fini par se détacher et est sorti de la voiture de police. L’officier a crié plusieurs fois «allez dans la voiture!» et les deux hommes ont semblé lutter à côté du véhicule.