Suisse: Un nombre de naissances «historiquement bas» en 2022

En 2022, 82’045 bébés sont venus au monde. Ce sont 7600 naissances de moins que l’année précédente. La tendance pour 2023 devrait être similaire. L’année 2021 a toutefois été particulièrement riche en enfants. L’Office fédéral de la statistique (OFS) aurait recensé cette année-là le même nombre de nouveau-nés qu’en 1972. Mais désormais, le taux de natalité se situe à un «niveau historiquement bas», écrit la «SonntagsZeitung». Si la moyenne européenne est de 1,5 enfant par femme, en Suisse elle est de 1,38. Et pour maintenir une population stable, un pays a besoin, sans immigration, d’un taux de natalité de 2,1.

Pour expliquer le phénomène, plusieurs facteurs sont avancés, comme le changement de mode de vie. L’âge moyen des premières naissances est en effet de 31 ans actuellement. De plus, entre 30 et 40 ans les femmes seraient souvent très occupées par le travail et leur carrière, avance le dominical. En outre, une nouvelle évolution se dessinerait en Suisse. Soit les femmes décident de ne pas avoir d’enfants, soit elles en ont plusieurs. Une statistique zurichoise indique qu’en 2022, il y a certes eu moins de premiers enfants, mais davantage de troisièmes, quatrièmes ou cinquièmes enfants. Les données nationales à ce sujet font néanmoins défaut.