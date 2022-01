Naissances – Un nombre record de bébés sont nés en 2021 dans les hôpitaux bernois

Trop tôt pour parler d’influence de la pandémie

Et quant à savoir s’il existe un lien entre la pandémie et le nombre de naissances, les hôpitaux sont unanimes: il est encore trop tôt pour le dire. Pour Daniel Surbek, médecin-chef en obstétrique de l’Inselspital, bien que le nombre de naissances enregistrées en 2021 soit en hausse de plus de 15% par rapport à 2020 et représente ainsi la plus forte augmentation de ces dix dernières années, «il n’est pas certain que cette augmentation des naissances dans notre clinique puisse s’expliquer par un baby-boom généralisé suite à la pandémie».