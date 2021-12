Suisse : Un nombre record de nouveaux étudiants dans les unis en 2020

Une publication de l’OFS montre que le taux de passage direct après l’obtention de la maturité gymnasiale vers les hautes écoles universitaires a augmenté en 2020.

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié ce mardi les chiffres 2020 de la transition vers les hautes écoles à la fin du secondaire II. Et un constat s’impose: «Le taux de passage direct vers les hautes écoles après la maturité gymnasiale a fortement augmenté avec la crise sanitaire et est passé de 45% avant la pandémie à 53% en 2020», explique le document . À l’inverse, les transitions directes après les maturités professionnelles ou spécialisées n’ont que peu évolué.

Cette augmentation est plus marquée dans les hautes écoles universitaires (HEU) qui ont connu «un nombre record de nouveaux étudiants», explique l’OFS qui précise qu’en 2020 «le taux de nouveaux entrants dans les HEU était de +11% par rapport à 2019 (soit +2100 entrants), contre une hausse de +2,6% entre 2018 et 2019». Les Hautes Écoles spécialisées (HES) et pédagogiques (HEP) ont connu qu’une légère croissance (+2,1% contre +1,3% pour les HES et +5,5% contre + 3,9% dans les HEP).