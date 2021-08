États-Unis : Un nombre «sans précédent» de migrants tente d’entrer illégalement

En juillet, plus de 200’000 migrants ont essayé de rejoindre le territoire américain depuis le Mexique.

Plus de 200’000 migrants ont été appréhendés en juillet en tentant d’entrer illégalement aux États-Unis par le Mexique, un nombre «sans précédent», ont indiqué les autorités américaines. «Nous faisons face à un nombre sans précédent de migrants entre les points d’entrée de notre frontière sud», a affirmé le ministre américain de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, lors d’une conférence de presse au Texas jeudi. «La situation à la frontière est l’un des défis les plus complexes auquel nous sommes confrontés. Elle est complexe, évolutive et concerne des personnes vulnérables en pleine pandémie mondiale», a-t-il ajouté.