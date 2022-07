Arabie saoudite: Un «non musulman dans la ville sainte», son «complice» Saoudien arrêté

Arabie saoudite : Un journaliste israélien à La Mecque: un Saoudien «complice» arrêté

«Un citoyen complice qui a conduit et facilité l’entrée d’un journaliste non musulman dans la ville sainte, a été transféré au parquet», a déclaré le porte-parole de la police de La Mecque.

La vidéo du journaliste Gil Tamary, de la chaîne israélienne Channel 13, a provoqué une avalanche de réactions hostiles sur les réseaux sociaux cette semaine dans cette monarchie musulmane du Golfe. «Un citoyen complice qui a conduit et facilité l’entrée d’un journaliste non musulman, détenant la citoyenneté américaine, dans la ville sainte, a été transféré au parquet», a déclaré le porte-parole de la police de La Mecque.

L’Arabie saoudite et Israël n’ayant aucun lien diplomatique officiel – bien que les États-Unis tentent de rapprocher les deux pays – les ressortissants de l’État hébreu ne peuvent entrer dans le royaume qu’avec un deuxième passeport lorsqu’ils ont plusieurs nationalités.

Il s’agit d’«une violation directe du règlement qui interdit l’entrée à La Mecque aux non musulmans», a expliqué le porte-parole de la police et précisé que des «poursuites judiciaires» seront engagées contre ce «complice». Par ailleurs, «l’affaire du journaliste qui a commis ce crime a été transmise au parquet général, qui prendra les mesures nécessaires», a-t-il ajouté, sans préciser si le journaliste en question était Gil Tamary.

«Un juif dans la mosquée sacrée»

Dans sa vidéo de 10 minutes, Gil Tamary se rend sur le Mont Arafat, étape essentielle et sacrée dans le cadre du grand pèlerinage à La Mecque, le hajj, qui s’est tenu cette année début juillet. Sur les images, Gil Tamary reconnaît lui-même que sa présence est illégale et se félicite d’être «le premier journaliste israélien ici à faire une vidéo, et en hébreu».