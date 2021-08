Football - «Un non-sens de faire jouer Shaqiri»

Le cas Xherdan Shaqiri a interrogé, forcément. Le meneur de jeu était sur le banc avec son nouveau club de l’Olympique Lyonnais contre Nantes vendredi, même s’il n’est pas entré en jeu. Il était aussi présent au premier entraînement dirigé par Yakin à Bâle lundi, même s’il avait écourté la séance collective pour parfaire sa condition physique. Il n’était en fait pas du tout en mesure de jouer, à en croire son sélectionneur: «Xherdan manque d’entraînement et ne peut pas s’adonner à des séances intensives, a expliqué Yakin mardi. Le risque serait beaucoup trop grand de compter sur lui pour ce rassemblement. Vu sa situation, de laquelle j’ai discuté avec lui, il aurait été un non-sens de le laisser s’entraîner et jouer.»

Köbel dans les buts

Breel Embolo est dans le même cas, complètement à court de forme. Son départ répond à une certaine logique. Celui de Mario Gavranovic tient d’un coup reçu à l’entraînement de lundi. Le versant offensif de l’équipe de Suisse en pâtira forcément. Andi Zeqiri devrait recevoir sa chance et fêter sa première sélection, probablement depuis le banc. La Suisse disposera de six changements, ce qui est de nature à énerver le sélectionneur: «Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas en faire plus, ça m’énerve vraiment.» Compliqué en effet pour faire des essais.