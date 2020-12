Vacciné le 24 décembre contre le Covid-19, un patient d’un établissement pour personnes atteintes de démence est décédé cinq jours plus tard, sans preuve pour l’instant de cause à effet.

Plusieurs graves pathologies

Selon Swissmedic, la personne concernée était un homme de 91 ans qui avait déjà souffert de plusieurs maladies graves. «Ni les antécédents médicaux ni l’évolution aiguë de la maladie ne suggèrent un lien de cause à effet direct entre la vaccination contre le Covid-19 et le décès, a déclaré l’agence. Les clarifications des autorités sanitaires cantonales et de Swissmedic ont montré que, sur la base des antécédents médicaux et de l’évolution de la maladie, un lien entre le décès et la vaccination Covid-19 est très improbable».