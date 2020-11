Corées : Un Nord-Coréen arrêté après avoir franchi la Zone démilitarisée

Les défections de Nord-Coréens à travers la Zone démilitarisée, qui sépare les deux Corées, sont rarissimes, tant il est difficile de passer.

Plus de 30’000 Nord-Coréens ont fui vers le Sud depuis la fin de la guerre de Corée (1950-1953), selon des chiffres officiels de Séoul. Mais les défections à travers la DMZ sont rarissimes, l’immense majorité des Nord-Coréens préférant traverser la frontière avec la Chine, beaucoup plus poreuse, avant de gagner la Corée du Sud via un pays tiers.