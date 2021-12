Burkina Faso : Un nouveau 1er ministre pour une union face aux djihadistes

L’ex-responsable onusien chargé de l’interdiction des essais nucléaires Lassina Zerbo a été nommé vendredi 1er ministre du Burkina Faso. Le président a appelé la population au «rassemblement» face aux attaques djihadistes qui endeuillent le pays.

«Rassemblement»

Comme ses voisins malien et nigérien, le pays est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des groupes armés djihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait au moins 2000 morts et 1,4 million de déplacés. Les attaques qui visent civils et militaires sont de plus en plus fréquentes et en grande majorité concentrées dans le nord et l’est du pays.