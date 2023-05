Megan Fox et Machine Gun Kelly feraient un nouveau break

L’histoire d’amour entre Megan Fox et Machine Gun Kelly n’a décidément rien d’un long fleuve tranquille. Alors qu’ils tenteraient de sauver leur couple avec l’aide d’un psy, l’actrice et le chanteur américains seraient une fois de plus au bord de la rupture. Selon le «Sun», Colson Baker, de son vrai nom, a célébré ses 33 ans, le 22 avril 2023, dans sa propriété hollywoodienne, sans sa chérie, avec laquelle il s’est fiancé en 2022. «Megan n’est plus du tout allée chez lui depuis quelque temps déjà. Elle n’est pas venue à sa fête qui a dû être interrompue par la police. Ils font de nouveau un break», révèle une source.