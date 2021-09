France : Un nouveau campement de migrants démantelé à Calais

Près de cent migrants qui s’étaient installés dans une ex-zone commerciale ont été expulsés ce mardi. C’est la troisième fois que ce campement est évacué.

Opération dans le calme

L’opération s’est déroulée dans le calme et «86 personnes (dont quatre femmes et 10 enfants) ont été prises en charge et mises à l’abri dans différentes structures d’hébergement du département», indique la préfecture. «On essaye d’éloigner les personnes de la frontière mais on sait très bien qu’elles seront de retour à Calais dans la journée ou quelques jours après, ce n’est pas un système qui fonctionne», a déploré une porte-parole du réseau interassociatif Human Rights Observers (HRO).