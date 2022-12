Un nouveau canal pollué aux PFAS identifié dans le Chablais, en Valais

Valais : Un nouveau canal pollué aux PFAS a été identifié dans le Chablais

Voilà des mois que le Valais poursuit son auto-analyse pour déterminer l’étendue de la pollution aux PFAS (lire encadré) découverte dans ses sols. Dernier en date, c’est dans le canal Stockalper, qui longe le Rhône depuis Collombey-Muraz jusqu’au Léman, que des concentrations inquiétantes ont été découvertes. Deux étangs de la même région ( Les Chauderets et Les Mangettes ) avaient également été identifiés. Comme pour ces points d’eau, où la baignade est désormais déconseillée, il est recommandé de ne pas manger de poissons pêchés dans ce canal.

À noter que des contrôles ont aussi été menés sur les terrains alentour, où se trouvent plusieurs exploitations agricoles, mais ils n’ont pas révélé de taux de PFAS problématiques. «Dans l’eau, le niveau est également assez bas, mais il grimpe et devient mille fois plus concentré chez un poisson qui grandit et vit dans ce milieu», explique Yves Degoumois, adjoint du Service de l’environnement valaisan.