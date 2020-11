Canton de Genève : Un nouveau centre de maintenance et dépôt pour l’essor des TPG

L’infrastructure En Chardon, indispensable pour le développement du réseau des Transports publics genevois, a connu plusieurs difficultés. Mais elle est opérationnelle.

Le nouveau site peut accueillir 70 trams et 130 bus articulés dans des halles de remisage fermées.

Depuis un mois, les Transports publics genevois (TPG) exploitent leur nouveau site de maintenance et dépôt En Chardon. Cette infrastructure qui a nécessité près de sept ans de travaux devisés à 310 millions de francs est indispensable pour le développement du réseau.

Cette particularité s’explique par la proximité de l’aéroport qui impose un bâtiment relativement bas – 5 mètres du côté de la route de Meyrin et à peine à 80 cm du côté du chemin de Champs-Prévost – pour ne pas gêner le trafic aérien. Au total 505’000 m3 de déblais ont été évacués, dont une grande partie par une bande convoyeuse installée pour l'occasion.

Des aléas

Peigne ferroviaire

Un peigne ferroviaire de onze voies permet aux trams d’entrer et de sortir dans le bâtiment. Les collaborateurs du «dispatching», centre névralgique de En Chardon, orchestrent la circulation de tous les véhicules. Un écran lumineux à l’entrée indique aux chauffeurs la place attribuée à son tram ou à son bus.

Un quatrième centre

En Chardon accompagne l’extension du réseau de tram prévue à Bernex, à Plan-les-Ouates, à Saint-Julien (F) et au Grand Saconnex. «Les TPG disposent désormais d’un outil essentiel au développement planifié de leur réseau ces prochaines années», a relevé M.Dal Busco. Jusqu’à présent les TPG exploitaient deux dépôts et centres de maintenance, l’un à la Jonction et l’autre au Bachet-de-Pesay.