Lausanne (VD) : Un nouveau centre de test ouvre à Beaulieu

Le Canton de Vaud élargit son offre de dépistages pour répondre à la forte demande de tests. La nouvelle structure sera ouverte dès mardi sept jours sur sept.

Du 6 juillet au 13 août, le centre de Beaulieu sera ouvert sept jours sur sept sans rendez-vous, du lundi au samedi de 11 heures à 20 heures et le dimanche de 10 heures à 16 heures. Quelque 800 tests pourront être effectués chaque jour. Un certificat COVID valable 48 heures sera délivré sur place si le test est négatif. Ces tests sont pris en charge par la Confédération.

La vaccination sans rendez-vous est également possible dans les centres de Montreux et Beaulieu, du lundi au dimanche de 9h à 15h, ainsi qu’à Morges le samedi et dimanche.