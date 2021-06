Renens (VD) : Un nouveau centre pour les femmes oubliées par la gynécologie

Dès le 1er juillet, un centre de consultation gynécologique pour les femmes qui ont des rapports avec des femmes ouvrira ses portes à Renens (VD).

Un nouveau centre dédié aux femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes verra le jour le 1er juillet à Renens (VD). Il proposera une prévention et une prise en charge ciblées et adaptées à ces personnes qui se sentent souvent discriminées par les médecins, relate « Watson ». En fin 2020, une enquête vaudoise menée par la fondation Profa dévoilait que les femmes concernées recevaient des suivis gynécologiques insuffisants et étaient fréquemment victimes d’homophobie.

«Nous sommes en 2021 et les statistiques sont encore affligeantes», regrette Naomi Portella, infirmière et coordinatrice de ce projet. «Elles montrent une attitude discriminante chez nombre de gynécologues, un manque d’information important et des conséquences psychologiques désastreuses.» Appelé «L-Check», ce projet veut pallier le manque de structures adaptées. Pour ce faire, il est porté par Profa et soutenu par le canton de Vaud.