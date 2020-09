Vétroz (VS) : Un nouveau centre régional de colis a été inauguré

Les colis envoyés ou déposés en Valais et dans le Chablais vaudois jusqu’à Villeneuve ne passeront désormais plus par Daillens (VD), mais par Vétroz (VS).

Le site valaisan a coûté environ 60 millions au géant jaune. Keystone

Les autorités cantonales et La Poste ont inauguré mardi le nouveau centre régional de colis de Vétroz (VS) qui permet de trier les paquets envoyés depuis et à destination du Valais. Le site dont la construction a duré 22 mois a coûté environ 60 millions au géant jaune.

Les colis envoyés ou déposés en Valais et dans le Chablais vaudois (jusqu’à Villeneuve) ne passeront désormais plus par Daillens (VD), le centre national de tri. Ils seront traités sur le site valaisan établi dans une zone industrielle à Vétroz, à proximité de l’autoroute. «Ceci permet de réduire les temps de transport et de traiter plus rapidement les colis en provenance des autres centres», explique La Poste.

Trier jusqu’à 8000 colis par heure

Le site prend vie dès l’après-midi et jusqu’au petit matin, animé par une énorme machine aux allures de grand huit horizontal et quelque 150 employés, répartis sur deux horaires. Environ quarante paires de mains s’activent simultanément à divers endroits de l’infrastructure pour réceptionner, trier jusqu’à 8000 colis par heure et surveiller la machine.

Sur la bande passante, les paquets se suivent bien alignés. Ils mettront 2 minutes 30 à faire le tour et si tout se passe bien, seront scannés et dirigés dans ce laps de temps vers la bonne glissière de sortie, où une septantaine de camions et camionnettes jaunes viendra les chercher.

Choix de Vétroz

«Ce centre en Valais représente une étape importante», s’est réjoui Stefan Luginbühl, responsable des colis nationaux et internationaux à la Poste, devant la presse. Face à la forte hausse des colis prioritaires – 55% des colis sont envoyés en courrier A en 2020 contre 20% il y a dix ans – la mise en place de centres régionaux était nécessaire. Trouver un site qui puisse accueillir une telle infrastructure était toutefois un défi en soi, a souligné M. Lunginbühl.

La situation géographique centrale, avec une liaison autoroutière à proximité a parlé en faveur de Vétroz. Le fait qu’il s’agisse d’une zone industrielle éloignée des zones habitées est un autre argument qui a convaincu La Poste, notant que la logistique «c’est toujours un peu bruyant».

De son côté, le président du gouvernement valaisan Christophe Darbellay a salué le choix de La Poste, «qui permet de maintenir et de développer des places de travail» dans le canton. C’est que ce nouveau centre regroupe les activités des quatre sites logistiques de Bex, Brigue, Sion et Sierre qui ont depuis fermé et dont les collaborateurs ont été transférés à Vétroz.

Hausse du nombre de colis

Le commerce en ligne connaît un fort essor annuel entraînant avec lui une hausse du volume des colis. L’année dernière, La Poste a traité 148 millions de colis, contre 110 millions il y a dix ans. Cette hausse a encore été intensifiée par la crise liée au coronavirus.

À titre d’exemple, la décision du gouvernement valaisan de rendre obligatoire le port du masque dans les magasins a eu un impact direct sur le traitement de colis. «Nous avons constaté une hausse d’environ 10% dans les jours qui ont suivi», indique à Keystone-ATS un porte-parole de l’entreprise.

Soulager les centres de colis existants

Pour répondre à la demande, La Poste a investi plus de 190 millions de francs dans des nouveaux centres régionaux de colis à Cadenazzo (TI), mis en service en octobre 2019, Ostermundigen (BE) en fonction depuis mars 2020, Vétroz (VS) et Untervaz (GR), prévu pour novembre 2020. Ces nouveaux réseaux permettent ainsi de soulager les centres de colis existants, réduit les distances et les temps de transport et diminue le volume à transporter.

Aucun raccordement aux rails de chemins de fer, situés à deux pas du centre de Vétroz, n’est toutefois prévu pour des raisons de flexibilité horaire notamment, souligne La Poste. Mais l’entreprise relève avoir mis en place le plus de synergies possibles. Le toit du site de Vétroz dispose par ailleurs d’une installation photovoltaïque composée de 4663 panneaux.