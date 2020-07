Ukraine

Un nouveau cessez-le-feu entre en vigueur

La trêve, dans le conflit qui oppose les forces ukrainiennes à des rebelles prorusses, a débuté dans la nuit. Un effort de plus pour relancer le processus de paix.

Relancer le processus de paix

Dimanche, les présidents ukrainien et russe, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, ont salué dans un échange téléphonique de récents efforts pour relancer le processus de paix. La Russie, malgré ses dénégations, est largement considérée comme le parrain politique, financier et militaire des rebelles.

Elu en avril 2019 à la présidence, Volodymyr Zelensky affiche son ambition de mettre fin à cette guerre qui débuté en 2014 et fait plus de 13.000 morts et environ 1,5 million de déplacés en six ans.