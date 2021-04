Nucléaire : «Un nouveau chapitre» s’est ouvert à Vienne, déclare l’Iran

Le président iranien Hassan Rohani a déclaré mercredi qu’«un nouveau chapitre» s’était ouvert avec les discussions de Vienne entre Téhéran et la communauté internationale pour tenter de sauver l’accord sur le nucléaire iranien.

Téhéran refusant toute rencontre directe avec Washington, ces pourparlers ont lieu d’un côté entre les États encore parties à l’accord (l’Iran et les pays du 4+1: Chine, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne, ainsi que l’UE, garante de l’accord), et de l’autre côté entre Européens et Américains.