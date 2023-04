Assurance maladie: Un nouveau choc des primes est attendu à l’automne

Les primes d'assurance maladie seront à nouveau nettement plus chères en 2024. Les derniers chiffres pour janvier et février montrent une augmentation de 7,5% des coûts par assuré. En cause: la hausse du prix des Médicaments et le grand nombre de médicaments prescrits. Bien que la période évaluée soit courte, la directrice de Santésuisse Verena Nold s'est montrée préoccupée par ces chiffres. «Si nous ne faisons rien, notre système de santé ira droit dans le mur», déclare-t-elle au «SonntagsBlick».