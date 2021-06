20 minutes NOW! - Un nouveau concept vidéo pour mieux vous informer

Disponible dès aujourd’hui sur notre app, 20 minutes NOW! compile les informations les plus pertinentes de la journée.

Personne n’a de temps à perdre. 20 minutes cherche à simplifier la vie de son lectorat en proposant un format vidéo compact qui retient les moments forts de l’actualité. Des nouvelles de Suisse et du monde, des informations locales, du sport ou du divertissement à parcourir selon vos envies: 20 minutes NOW! peut être regardé, lu ou écouté – ou les trois à la fois – sur smartphone ou tablette. Inspiré des réseaux sociaux, ce nouveau format est uniquement présent sur notre app. Il s’adresse aux pendulaires, qui peuvent en partager et en commenter les différents contenus.

Cette innovation est l’une des étapes clés qui jalonnent le 15e anniversaire de 20 minutes. En parallèle, nous avons lancé avec succès notre compte TikTok, organisé différents concours et construit un studio destiné aux enregistrements vidéo et aux directs. Une vingtaine de postes ont été créés, essentiellement dans les domaines de la vidéo et des réseaux sociaux. Cette nouvelle infrastructure et ces ressources sont à la disposition de toutes les rubriques – y compris celles de la rédaction du matin.ch, qui partage la newsroom de 20 minutes.