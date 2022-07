Afrique : Un nouveau conflit tribal fait 33 morts au Soudan

Couvre-feu

Côté barti, un dignitaire qui a lui aussi refusé que son nom soit dévoilé, a affirmé que son clan avait répondu «à une violation des terres des Bartis» par les Haoussas. «Ces terres sont à nous, donc si on veut former une autorité locale, elle sera composée uniquement de Bartis et non de Haoussas», a-t-il martelé.