Asie : Un nouveau cyclone frappe les côtes orientales de l’Inde

Au moins quatre personnes sont décédées après le passage, mercredi, du cyclone Yaas sur l’est de l’Inde. Des centaines de milliers d’habitants ont dû être évacués.

Mercredi, des vagues impressionnantes ont «submergé» la ville côtière de Digha . Reuters

Le cyclone Yaas, le deuxième à frapper l’Inde en moins de deux semaines, balayait mercredi les côtes orientales de ce pays qui doit déjà faire face à une terrible épidémie de Covid-19, provoquant la mort d’au moins quatre personnes et l’évacuation de plus d’un million et demi d’autres.

Accompagné de vagues dont certaines ont atteint la hauteur d’un bus à impériale, de fortes pluies et de rafales jusqu’à 155 kilomètres/heure, soit un cyclone de catégorie 2, Yaas a touché terre mercredi à 4h30 en Suisse, selon le département météorologique indien. La semaine dernière, le cyclone Tauktae, la première tempête tropicale majeure de la saison, avait fait au moins 155 morts dans l’ouest de l’Inde.

Vagues de quatre mètres

Mercredi, des vagues impressionnantes, certaines de quatre mètres de haut, ont «submergé» la ville côtière de Digha, a déclaré Mamata Banerjee, la P remière ministre de l’ É tat du Bengale -O ccidental (est). Elle a ajouté qu’une personne était morte après avoir été «emportée par le déferlement de la mer» et une autre «après l’effondrement de sa maison».

«Les rivières en crue ont également inondé plus de douze îles et ouvert des brèches dans un certain nombre de digues», a poursuivi Mamata Banerjee. Près de 20’000 maisons ont été endommagées. «Je n’ai jamais vu une telle tempête de toute ma vie», a raconté Purnendu Jana, qui vit à Digha.

Tués par des arbres

Dans l’ É tat d’Odisha, un jeune homme et un prêtre ont été tués par des chutes d’arbres, ont fait savoir les autorités, selon lesquelles des lignes électriques ont été arrachées. Plus de cent villages ont été coupés du reste du monde, a déclaré le Premier ministre de cet É tat, Naveen Patnaik.

À Calcutta, la capitale du Bengale -O ccidental, l’aéroport international a été fermé pour la majeure partie de la journée de mercredi. Celui de Bhubaneswar, capitale de l’Odisha, a subi le même sort.

Lutte contre le Covid perturbée

Près de 5000 secouristes ont été mobilisés dans les deux É tats menacés, équipés de moyens de communication d’urgence, de bateaux pneumatiques hors-bord et d’équipements médicaux, a annoncé la Force nationale d’intervention pour les catastrophes.

Yaas devrait perturber localement les efforts de lutte contre le Covid-19, qui ravage les communautés urbaines et rurales. L’épidémie a officiellement coûté la vie à 310’000 personnes.

«Un coup terrible»

«Ce cyclone fait figure de double peine pour des millions de personnes en Inde, car le Covid-19 ne leur laisse aucun répit», a commenté Udaya Regmi, qui est responsable de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour l’Asie du Sud.

«Ce cyclone est un coup terrible pour de nombreuses personnes dans les districts côtiers, dont les familles sont affectées par des contaminations et des morts dues au Covid-19», a déclaré le ministre du Développement de la région des Sundarbans au Bengale -O ccidental, Bankim Chandra Hazra.

Bangladesh aussi touché

Certains centres de vaccination dans les districts côtiers du Bengale -O ccidental et à Calcutta ont interrompu leurs activités et un effort particulier a été engagé pour assurer la fourniture d’oxygène et de médicaments aux hôpitaux, selon les autorités.

Au Bangladesh voisin, un homme a été tué par la chute d’un arbre et les flots déchaînés ont inondé des milliers de logements. Un cargo transportant des pierres a coulé dans le golfe du Bengale, mais son équipage a pu être sauvé, a de son côté annoncé l’armée.