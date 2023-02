Etats-Unis: Un nouveau document confidentiel trouvé chez Mike Pence

États-Unis : Un nouveau document confidentiel trouvé chez Mike Pence

Aux États-Unis, une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre l’ensemble de leurs e-mails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. Une autre loi, sur l’espionnage, interdit de conserver des documents classés confidentiels dans des lieux non autorisés et non sécurisés. Le porte-parole de l’ancien vice-président et la police fédérale n’ont pas répondu aux sollicitations de l’AFP.