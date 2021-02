23 points et 16 rebonds pour Clint Capela samedi soir.

Clint Capela a été l’un des grands artisans de la victoire des Atlanta Hawks face aux Toronto Raptors (132-121). Le pivot genevois a une nouvelle fois réussi un «double double», en inscrivant 23 points et en captant 16 rebonds durant les quelque 29 minutes qu’il a passées sur le parquet. Capela a été crédité d’un 10 sur 13 au tir et d’un 3 sur 5 au lancer franc, s’emparant en outre de 3 rebonds offensifs et de 13 rebonds défensifs. Il s’est en outre fait l’auteur de 4 contres.