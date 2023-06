Animaux: Un nouveau dragon menacé en pension au Zoo de Berne

L’iguane à queue d’aronde ne vit que sur les îles Exumas, un archipel des Caraïbes, et est menacé d’extinction. Désormais, l’un d’eux se trouve au Zoo de Berne qui est l’un des trois parcs animaliers à en avoir, après le jardin zoologique de Schönbrunn et le Zoo de Zurich.

Portant le nom scientifique de Cyclura cychlura figginsi, plus communément appelé iguane d’Exumas, ce grand lézard vit de manière endémique sur quelques plages de huit îles aux Bahamas, où il exerce une importante fonction de «jardinier». Les graines des fruits des plantes indigènes qui lui servent de nourriture sont dispersées et disséminées par ses excréments, et le broutage stimule la croissance de la végétation. Il veille donc à ce que les bonnes plantes soient présentes au bon endroit pour les bons animaux sur les îles.

En vue d’une réintroduction

Sa présence à Berne vise trois buts. Premièrement, collecter des données scientifiques sur une espèce rare et rarement détenue, afin de les mettre à la disposition des organisations locales de protection de la nature et des espèces ainsi que de la population locale le moment venu. Deuxièmement, élever en zoos avec succès ce lézard afin de créer une population génétiquement diversifiée en vue d’une éventuelle réintroduction dans la nature à une date ultérieure. Jusqu’à présent, cela n’a pas encore été possible dans les zoos européens. Troisièmement, informer sur cette espèce fascinante de lézards, dont on sait si peu de choses, et susciter l’enthousiasme auprès du public.