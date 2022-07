Football: Un nouveau drame évité de justesse en Conference League

Les quelques milliers de spectateurs présents à la MOL Aréna Sóstó à Szekesfehervar, en Hongrie, jeudi dernier, se souviendront toute leur vie de cette rencontre aller du deuxième tour qualificatif de la Conference League. Non pas parce que leur équipe, Fehervar, a pris une nette option sur la qualification en disposant des Azerbaïdjanais de Gabala (4-1), mais plutôt en raison des moments de terreurs qu’ils ont vécus ce soir-là.

Le geste salvateur de Mammadov

Très vite, ses coéquipiers se sont rendu compte que Qirtimov ne respirait plus. Affolés, ils ont alors multiplié les signes désespérés pour demander du secours. Mais alors qu’un vent de panique s’installait, Asif Mammadov, le capitaine de Gabala, décidait d’intervenir avant qu’il ne soit trop tard. En lui ouvrant de force la mâchoire avant l’arrivée des secours, le milieu de terrain azerbaïdjanais a largement contribué à ce que ce fait de jeu ne se transforme pas en tragédie.

Un geste salvateur qui n’est pas sans rappeler celui du Danois Simon Kjaer lors du dernier Euro. Chacun a encore bien en mémoire son intervention rapide et efficace lorsque son compatriote Christian Eriksen gisait au sol, inanimé. Comme le Danois un an plus tôt, Ilkin Qirtimov a pu reprendre conscience avant de quitter le terrain sur une civière pour être amené à l’hôpital. Après être resté quelques jours en observation, le défenseur de Gabala a déjà pu regagner son pays.