Iran : Un nouveau drone de combat nommé «Gaza» en hommage aux Palestiniens

Cette annonce intervient quelques heures après l’entrée en vigueur d’une trêve entre Israël et des groupes armés palestiniens.

Le nouveau drone de combat «Gaza». AFP

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont dévoilé vendredi un nouveau drone de combat baptisé «Gaza» en hommage aux Palestiniens, quelques heures après l’entrée en vigueur d’une trêve entre Israël et des groupes armés palestiniens mettant fin à 11 jours de violences meurtrières. Le nom du drone est un «honneur éternel pour ceux qui aujourd’hui à Gaza résistent à l’invasion et l’agression sionistes», a déclaré le chef de l’armée idéologique de la République islamique, le général de division Hossein Salami, cité par le site officiel des Gardiens Sepah News.

L’engin est capable de transporter treize bombes et de voler à plus de 10’000 mètres d’altitude à une vitesse de 350 km/h avec une autonomie de 20 heures, est-il précisé sur le site. La République islamique d’Iran, ennemi juré d’Israël, ne reconnaît pas l’Etat hébreu et le soutien à la cause palestinienne est un pilier de sa politique étrangère depuis la révolution de 1979.

Cessez-le-feu

Vendredi, un cessez-le-feu est entré en vigueur et les armes se sont tues à Gaza, enclave palestinienne sous blocus israélien depuis près de 15 ans, et en Israël. Les raids aériens et les tirs d’artillerie israéliens sur l’enclave ont fait en 11 jours au moins 243 morts côté palestinien, dont 66 enfants ainsi que des combattants, selon les autorités locales. En Israël, 12 personnes, dont un enfant et une adolescente ainsi qu’un soldat, ont péri dans les tirs de roquettes depuis Gaza, selon la police.

Mercredi, le général Salami avait loué la «naissance d’une nouvelle Palestine qui se bat avec des missiles», ajoutant qu’Israël était apparu «brisé, frustré et déprimé». Le chef de la force extérieure des Gardiens de la Révolution Esmaïl Qaani avait lui assuré dimanche dernier le Hamas, au pouvoir à Gaza, et le Jihad islamique, deuxième groupe armé dans l’enclave, du soutien de Téhéran à leur lutte armée contre Israël. Selon le site des Gardiens, Hossein Salami a aussi dévoilé un nouveau système de radar facile à déplacer et baptisé «Quds» (Jérusalem), qui permet notamment de détecter des avions dans un rayon de 500 kilomètres. Une version améliorée d’un système de défense antiaérien a également été présentée.