Hyper Ouest: nouveau festival dans l’Ouest lausannois

Côté concerts, l’événement, imaginé depuis 2018 en partie par les organisateurs du festival genevois Antigel, accueillera du beau monde puisque, entre autres, Makala, The Young Gods, Arnaud Rebotini et The Psychotic Monks s’y produiront. Les amateurs de DJ set seront comblés par l’Hyper Club. Ce lieu éphémère prendra vie dans les 1600 m² des anciennes halles Veillon à Bussigny (VD). Sa programmation a été montée en collaboration avec La Sacrée Déter, Electrosanne, la Main Mise et le D! Club, acteurs incontournables des nuits lausannoises. Les organisateurs d’Hyper Ouest entendent pérenniser le festival à un rythme biennal.