Etats-Unis : Un nouveau feu de forêt hors de contrôle dans le nord de la Californie

L’incendie Caldor Fire, qui a complètement détruit une petite ville à 80km de Sacramento, a multiplié sa surface par huit en 24 heures.

«S’il vous plaît, écoutez les mises en garde»

«S’il vous plaît, s’il vous plaît, écoutez les mises en garde, et quand on vous demandera d’évacuer, partez!", a plaidé le chef des pompiers de Californie, Thom Porter, cité par le journal Sacramento Bee.

Le Dixie Fire continue de brûler

Plus au nord, le Dixie Fire continuait de brûler plus d’un mois après son départ. Malgré plus de 6000 pompiers mobilisés, le sinistre n’était contenu qu’à 33%. Il a consumé plus de 2500 km2 – une superficie équivalente à celle du Luxembourg – ce qui en fait le deuxième plus gros incendie de l’histoire de la Californie.