Ski cross – Un nouveau format que les Suisses ne maîtrisent pas

Fanny Smith (au centre) et les skieurs suisses ont été à la peine lors de l’épreuve par équipes d’Arosa.

La Bernoise n ’ a pas tout compris à la règle de cette jeune épreuve, qui se disputait seulement pour la deuxième fois sous ce format. Quatre hommes font le parcours, puis l’écart mesuré à l’arrivée décale le départ des femmes quelques minutes plus tard.

«Il faut s’y habituer»

«C ’ est complètement nouveau. Ç a peut être très intéressant, mais pour nous, c ’ est une découverte. Il faut s ’ y habituer, analyse Fanny Smith, sortie dès les quarts de finale après n ’ avoir pas réussi à remonter les sept dixièmes laissés en route par son coéquipier Ryan Regez. C ’ est une bonne idée, ça peut faire un changement intéressant. Mais ici, sur un format sprint, c ’ est dur de remonter. »